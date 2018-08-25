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Халеп: после жеребьёвки US Open поняла, что меня ждёт непростой турнирный путь

Халеп: после жеребьёвки US Open поняла, что меня ждёт непростой турнирный путь
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Первая ракетка мира румынка Симона Халеп поделилась мнением о турнирном пути на Открытом чемпионате США, заключительном в сезоне турнире «Большого шлема».

«Вы хотите знать реакцию после жеребьёвки? Я поняла, что придётся тяжело. Конечно, меня ждёт очень сложный путь, впереди настоящий вызов.

Впрочем, в прошлом сезоне я потерпела поражение в первом круге, поэтому уже не смогу выступить хуже. Чувствую уверенность в собственных силах. У меня есть игра, с помощью которой можно рассчитывать на успех.

В первом круге сыграю с Канепи, это очень сложная соперница. Хочу как можно лучше подготовиться к предстоящей встрече и сыграть на максимуме собственных возможностей», — цитирует румынскую спортсменку официальный сайт WTA.

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