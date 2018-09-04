Бычкова провела мастер-класс в Школе тенниса Анны Чакветадзе

Российская теннисистка, тренер и телекомментатор Екатерина Бычкова, являющаяся колумнистом «Чемпионата», провела мастер-класс для детей в Школе тенниса Анны Чакветадзе. Спортсменка провела часовую тренировку, после которой ответила на вопросы юных теннисистов. Все участники мастер-класса смогли сфотографироваться с Екатериной, сообщает пресс-релиз Школы Чакветадзе.



«Начало учебного года — всегда волнительный момент, особенно после долгого летнего отдыха. Я решила, что в этот день наилучшим вариантом будет провести мастер-класс для учеников моей школы и всех желающих. Это уже стало доброй традицией – мы третий год в начале сентября проводим подобные мероприятия. Кстати, я открыла школу 1 сентября 2015 года, так что фактически это наш день рождения. Нам уже три года. Я знаю Катю очень давно, мы хорошо дружим, сейчас комментируем матчи на одном телеканале. Она отлично разбирается в технике и тактике, а за плечами у нее длинная карьера со своими взлётами и падениями. Ей есть что рассказать ученикам», — рассказала Анна Чакветадзе.

Екатерина Бычкова провела мастер-класс в Школе Анны Чакветадзе Фото: Пресс-релиз Школы тенниса Анны Чакветадзе

Екатерина Бычкова поделилась впечатлениями от мастер-класса: «Я всегда с удовольствием соглашаюсь на подобные предложения, считаю, что это полезно и правильно – делиться знаниями и опытом с подрастающим поколением. В целом всё прошло отлично, дети очень старались и внимательно слушали мои советы. Могу выделить для себя троих девчонок. Очень хорошее впечатление произвели. Одной 12 лет, другой 11, а ещё одной 9. Конечно, мы пытались что-то исправить в технике, но сделать это за одно занятие не представляется возможным. Кроме того я постаралась ответить на вопросы детей, поделилась своим опытом и сказала некоторые мотивирующие слова для того, чтобы они продолжали упорно трудиться на корте и получать удовольствие от тенниса. Я работаю с детьми уже третий год. Сейчас у меня один основной ученик, которого я веду. Он 2008 года рождения. Также я помогаю другим детям, когда они попадают ко мне на пару недель или какое-то непродолжительное время».