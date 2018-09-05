Федерер: Миллман может доставить неприятности Джоковичу
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер, уступивший в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису австралийцу Джону Миллману (6:3, 5:7, 6:7, 6:7), поделился ожиданиями от встречи своего обидчика с сербом Новаком Джоковичем.
«Мне нравится игра Миллмана, то, как он интенсивно действует на корте. Он напоминает мне Давида Феррера и других теннисистов, которых я очень уважаю. Я говорю об игроках, которые много тренируются, выходят на корт и отдают себя игре без остатка.
Я думаю, что в матче против Новака ему нужно снова сыграть в такой же манере. И, конечно, надеяться на везение и свой кураж», — приводит слова Федерера Daily Express.
Четвертьфинальный матч Миллман – Джокович состоится в ночь на 6 сентября.
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