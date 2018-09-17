Текстовая онлайн-трансляция матча Донской — Клижан в Санкт-Петербурге

Сегодня, 17 сентября, состоится матч первого круга турнира в Санкт-Петербурге, в котором сыграют россиянин Евгений Донской и представитель Словакии Мартин Клижан. Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени. По личным встречам впереди 29-летний уроженец Братиславы — 3-0. В рейтинге ATP Донской занимает 84-ю строчку, Клижан — 65-ю.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Донской — Клижан на St. Petersburg Open.
Победитель этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге поспорит с итальянцем Фабио Фоньини, посеянным под вторым номером.
Турнир St. Petersburg Open завершится 23 сентября. Действующим победителем является босниец Дамир Джумхур.
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