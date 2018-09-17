Чорич: если бы не болельщики, я бы проиграл Тиафо в четырёх сетах

Хорватский теннисист Борна Чорич поделился эмоциями от победы в пятом матче полуфинала Кубка Дэвиса над американцем Фрэнсисом Тиафо со счётом 6:7 (0:7), 6:1, 6:7 (11:13), 6:1, 6:3.

«Это особенный день в моей жизни. Играть здесь при такой поддержке — это было потрясающе. Вся арена была заполнена, зрители были вовлечены в игру и очень громко поддерживали сборную Хорватии. Они выиграли этот матч для меня. Если бы не болельщики, я бы проиграл в четырёх сетах, потому что психологически находился в сложном положении», — приводит слова Чорича официальный сайт Кубка Дэвиса.

Благодаря этой победе хорваты довели счёт в матче до 3-2 и вышли в финал Кубка Дэвиса, где сразятся со сборной Франции, обыгравшей Испанию.