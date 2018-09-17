Фёгель пробилась во второй круг турнира в Сеуле, где может сыграть с Се Шувэй

Швейцарская теннисистка Стефани Фёгель пробилась во второй круг турнира в Сеуле (Южная Корея), в трёх партиях обыграв представительницу Южной Кореи Чой Чжи Хи, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 2:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 59 минут.

Стефани дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 7 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Сеуле Фёгель поспорит с победительницей поединка Хиль Белен Тайхман (Швейцария, Q) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 6).

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 25 сентября.

Действующей победительницей турнира в Сеуле является представительница Латвии Елена Остапенко.