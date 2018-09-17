Путинцева отдала всего два гейма Соррибес-Тормо на старте турнира в Гуанчжоу

Представительница Казахстана Юлия Путинцева, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под пятым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Юлия не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу Путинцева поспорит с представительницей Германии Сабиной Лисицки, которая в двух сетах переиграла россиянку Веру Звонарёву (WC) со счётом 6:4, 6:2.

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября. Действующей победительницей турнира в Гуанчжоу является китаянка Чжан Шуай.