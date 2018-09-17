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Путинцева отдала всего два гейма Соррибес-Тормо на старте турнира в Гуанчжоу

Путинцева отдала всего два гейма Соррибес-Тормо на старте турнира в Гуанчжоу
Теннис / WTA

Представительница Казахстана Юлия Путинцева, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под пятым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Юлия не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу Путинцева поспорит с представительницей Германии Сабиной Лисицки, которая в двух сетах переиграла россиянку Веру Звонарёву (WC) со счётом 6:4, 6:2.

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября. Действующей победительницей турнира в Гуанчжоу является китаянка Чжан Шуай.

17 сентября 2018 года, понедельник. 09:30 МСК
Гуанчжоу. 1-й круг
Матч окончен
Сара Соррибес-Тормо
Сара Соррибес-Тормо
87
Испания
1:6
1:6
 
Юлия Путинцева
Юлия Путинцева
61
Казахстан
Звонарёва в двух сетах проиграла Лисицки в первом круге турнира в Гуанчжоу
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