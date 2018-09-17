Кузнецова сыграет с Танди в первом круге турнира в Гуанчжоу

Шарапова с Гилксом на неделе моды, Свитолина в купальнике, Халеп на море

Шарапова задержалась в Нью-Йорке на неделе моды, Свитолина сочетает отдых в тропиках и тренировки, Халеп отдыхает на море, Медведев женился.