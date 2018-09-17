Кузнецова сыграет с Танди в первом круге турнира в Гуанчжоу

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Гуанчжоу (Китай). В частности, российская теннисистка Светлана Кузнецова (WC) в первом круге сыграет с представительницей Индии Карман Танди (Q).
Гуанчжоу. Женщины. Распределение победительниц квалификации по основной сетке
Катерина Козлова (Украина) — Лу Цзяцзин (Китай, Q).
Ивана Йорович (Сербия, Q) — Виктория Кужмова (Словакия, 6).
Чжэн Сайсай (Китай, 8) — Ханьюй Го (Китай, Q).
Светлана Кузнецова (Россия, WC) — Карман Танди (Индия, Q).
Дениз Хазанюк (Израиль, Q) — Синьюй Ван (Китай, WC).
Андреа Петкович (Германия) — Лизетт Кабрера (Австралия, Q).
Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября. Действующей победительницей турнира в Гуанчжоу является китаянка Чжан Шуай.