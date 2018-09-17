Осака: благодарна людям за сочувствие, но мне печалиться не о чем

Японская теннисистка Наоми Осака, ставшая победительницей Открытого чемпионата США 2018 года, рассказала о своём настрое на турнире в Токио. В 2016 году она дошла до финала этих соревнований.

«По сравнению с 2016 годом я стала проводить больше матчей. Я стала опытнее, и, конечно, это мне помогает. Я более уверена в своих силах сейчас. Я много лет выступала в Токио и дошла здесь до финала, поэтому это особенный турнир для меня», — цитирует Осаку Ubitennis.

Наоми также призналась, что от церемонии награждения на US Open у неё не осталось негативных эмоций, несмотря на скандал с участием финалистки американки Серены Уильямс, которая осталась недовольна решениями судьи Карлоса Рамоса.

«Я благодарна людям, которые выражали мне сочувствие, но мне вообще не о чем печалиться. Не думаю, что я бы дольше смаковала эту победу. Я поступаю, как считаю нужным, так что никаких сожалений у меня нет», — сказала Осака.

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