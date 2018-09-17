Поражение Чилича и решающая победа Чорича — в обзоре полуфинала Кубка Дэвиса

Хорватский теннисист Марин Чилич в четвёртом матче полуфинала Кубка Дэвиса в четырёх сетах уступил американцу Сэму Куэрри со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 3 часа 11 минут.

29-летний Чилич выполнил 16 подач навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта. На счету 30-летнего Куэрри 16 эйсов, 6 ошибок при подаче и 5 сделанных брейков.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Хорват Борна Чорич в пятом матче нанёс поражение американцу Фрэнсису Тиафо со счётом 6:7 (0:7), 6:1, 6:7 (11:13), 6:1, 6:3. Благодаря этому хорваты довели счёт в матче до 3-2 и вышли в финал Кубка Дэвиса, где сразятся со сборной Франции, обыгравшей Испанию.

Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».