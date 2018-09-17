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Арбитр финала US Open 2018 наказал Чилича за сломанную ракетку. Видео

Арбитр финала US Open 2018 наказал Чилича за сломанную ракетку. Видео
Теннис / US Open 2018

Арбитр Карлос Рамос, судивший финал Открытого чемпионата США между японкой Наоми Осакой и американкой Сереной Уильямс, вынес дисциплинарное взыскание хорвату Марину Чиличу в полуфинале Кубка Дэвиса.

В матче против американца Сэма Куэрри хорватский теннисист со злости сломал ракетку. Рамос не стал снимать очки с хорвата, так как это нарушение было первым в матче, но предупредил игрока о недопустимости подобных действий.

Видео этого момента доступно на «Чемпионате».

Во время финала US Open Рамос снял гейм с Уильямс во втором сете. Уроженка Сагинау сперва получила первое предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу. Затем, проиграв пятый гейм второй партии, американка была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку. При счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи.

Сборная Хорватии победила американцев со счётом 3-2 и вышла в финал Кубка Дэвиса, где сыграет с французами.

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