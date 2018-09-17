Сафиуллин проиграл Ванни в финале квалификации турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Роман Сафиуллин (WC) не сумел пробиться в основную сетку турнира St. Petersburg Open. В финале квалификации он в двух партиях уступил представителю Италии Луке Ванни (7) со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Сафиуллин 4 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 брейка.

Имя первого соперника Ванни в основной сетке турнира в Санкт-Петербурге станет известно позже.

Действующим победителем St. Petersburg Open является босниец Дамир Джумхур. Первый номер посева в этом году получил представитель Австрии Доминик Тим. Он стартует со второго круга.