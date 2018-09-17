Хачанов получит «уайлд-кард» на «ВТБ Кубок Кремля»

Первая ракетка России Карен Хачанов станет обладателем «уайлд-кард» на турнир «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт в спорткомплексе «Олимпийский» с 13 по 21 октября 2018 года, сообщает пресс-служба турнира.

​​​​​​​«Долгое время велись переговоры с агентами и не удавалось договориться, но сам Карен проявил желание сыграть. Совместно со своим дядей, который его курирует, они помогли урегулировать отношения с менеджерами, и мы будем рады предоставить ему «уайлд-кард» в основную сетку турнира «ВТБ Кубок Кремля», — рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В 2017 году победителем турнира стал босниец Дамир Джумхур, в финале одолевший литовца Ричардаса Беранкиса со счётом 6:2, 1:6, 6:4.

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