Тюрнев на двух тай-брейках проиграл Ивашко в квалификации St. Petersburg Open

Российский теннисист Евгений Тюрнев не сумел пробиться в основную сетку турнира St. Petersburg Open. В финале квалификации он на двух тай-брейках уступил представителю Беларуси Илье Ивашко со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Евгений 9 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

Имя первого соперника Ивашко в основной сетке турнира в Санкт-Петербурге станет известно позже.

Действующим победителем St. Petersburg Open является босниец Дамир Джумхур. Первый номер посева в этом году получил представитель Австрии Доминик Тим. Он стартует со второго круга.

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