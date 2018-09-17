Джумхур начнёт защиту титула на турнире в Санкт-Петербурге матчем с Мидлером

Стало известно распределение победителей квалификации по основной сетке турнира St. Petersburg Open. В частности, действующий чемпион босниец Дамир Джумхур, посеянный под шестым номером, начнёт защиту титула матчем с представителем Австрии Лукасом Мидлером (Q).

Санкт-Петербург. Мужчины. Распределение победителей квалификации по основной сетке

Лука Ванни (Италия, Q) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 5).

Лукас Мидлер (Австрия, Q) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 6).

Илья Ивашко (Беларусь, Q) — Гидо Пелья (Аргентина).

Адриан Менендес-Масейрас (Испания, Q) — Денис Шаповалов (Канада, 7).

Первый номер посева в этом году получил представитель Австрии Доминик Тим. Он стартует со второго круга. Турнир завершится 23 сентября.