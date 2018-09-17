Басилашвили встретится с де Шеппером на старте турнира в Метце

Стало известно распределение победителей квалификации по основной сетке турнира в Метце (Франция). В частности, грузинский теннисист Николоз Басилашвили, посеянный под пятым номером, в первом круге сыграет с представителем Франции Кенни де Шеппером (Q).

Метц. Мужчины. Распределение победителей квалификации по основной сетке

Уго Умбер (Франция, WC) — Бернард Томич (Австралия, Q).

Кенни де Шеппер (Франция, Q) — Николоз Басилашвили (Грузия, 5).

Маттиас Бахингер (Германия, Q) — Хауме Мунар (Испания).

Юрген Зопп (Эстония) — Констан Летьен (Франция, Q).

Первый номер посева получил японец Кей Нисикори, он стартует со второго круга. Турнир завершится 23 сентября.

Действующим победителем соревнований в Метце является немец Петер Гоёвчик.