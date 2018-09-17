Журналист New York Times: Шарапова досрочно завершила сезон

Корреспондент New York Times Бен Ротенберг сообщил, что в 2018 году российская теннисистка Мария Шарапова больше не выйдет на корт.

«Мария Шарапова завершает сезон 2018 года. Она не поедет в Пекин, Тяньцзинь и Москву, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Шарапова планирует вернуться на корт в начале 2019 года, она отправится на турнир в Шэньчжэне", — написал Ротенберг в своём «твиттере».

На US Open 2018 Шарапова дошла до четвёртого круга, где уступила испанке Карле Суарес-Наварро. Тогда россиянка впервые проиграла на Открытом чемпионате США в вечерней сессии, прервав серию из 23 побед.

Ранее сообщалось, что 31-летняя теннисистка примет участие в турнире «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт в Москве с 13 по 21 октября 2018 года.

Тарпищев: Шарапова заявилась на «ВТБ Кубок Кремля»