Донской: неправильные решения привели к тому, что я стал более зажатым

Россиянин Евгений Донской прокомментировал своё поражение в первом круге турнира St. Petersburg Open. 28-летний теннисист в двух сетах уступил словаку Мартину Клижану со счётом 4:6, 4:6.

«Что произошло в начале матча? Если бы счёт стал 5:0, я бы затем подавал, но это другая история. Во время пятого гейма сыграл пару коротких мячей, которые должен был забить, бил мягко, и он меня обвёл. Принятие каких-то неправильных решений привело к тому, что Клижан обрёл уверенность. Он раскрепостился, прибавил в игре, а я стал более зажатым», — передаёт слова Донского корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

За выход в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге Клижан поспорит с итальянцем Фабио Фоньини, посеянным под вторым номером. Турнир St. Petersburg Open завершится 23 сентября.