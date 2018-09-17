Тюрнев рассказал, из-за чего уступил Ивашко в квалификации St. Petersburg Open

Россиянин Евгений Тюрнев проанализировал своё поражение от белоруса Ильи Ивашко в квалификации St. Petersburg Open со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (3:7).

«Я подошёл к турниру в хорошей форме. Скинул 10 килограммов лишнего веса, сейчас гораздо лучше двигаюсь по корту. У меня была определённая диета. Больше кардиотренировок, в основном бегал.



Когда ты себя лучше чувствуешь физически, ты готов эмоционально. Конечно, когда у тебя есть физический запас, то и психологически легче. Но сегодня получился не очень удачный матч для меня, как я считаю. Мне кажется, проблемы больше в голове. В этом причина сегодняшнего проигрыша», — цитирует Тюрнева пресс-служба турнира.

Действующим победителем St. Petersburg Open является босниец Дамир Джумхур.