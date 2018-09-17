Вавринка обыграл Бедене на старте St. Petersburg Open и встретится с Хачановым

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка преодолел первый круг St. Petersburg Open, обыграв в двух сетах словенца Аляжа Бедене со счётом 7:5, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Вавринка сделал 5 эйсов, совершил 5 ошибок на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. Его соперник 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге Вавринка поборется с россиянином Кареном Хачановым, посеянным под четвёртым номером.

Действующим победителем St. Petersburg Open является босниец Дамир Джумхур. Первый номер посева в этом году получил представитель Австрии Доминик Тим. Он стартует со второго круга. Турнир завершится 23 сентября.