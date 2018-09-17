Донской: раздражает, когда судья считает себя богом, который знает всё на свете

Россиянин Евгений Донской выразил недовольство работой арбитра на вышке в матче первого круга St. Petersburg Open со словаком Мартином Клижаном. Донской уступил сопернику в двух сетах со счётом 4:6, 4:6, хотя по ходу первой партии выигрывал 4:0.

«Как арбитр объяснил предупреждение, которое вынес мне? Меня раздражает, когда судья с самого начала начинает вести так, будто он бог и знает всё на свете. Я крикнул слово: „Блин!“, а он подумал, что я произнёс плохое слово. Я ему ответил: „Если я не крикнул его, зачем ты делаешь мне предупреждение“? Он сказал, что это единственный шанс оправдать его мысли. У него 8 линейных судей, которые говорят по-русски. Однако арбитр на вышке решил показать, что он слишком умный», — передаёт слова Донского корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

За выход в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге Клижан поспорит с итальянцем Фабио Фоньини.