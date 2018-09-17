Вавринка: Хачанов в последнее время здорово прогрессирует

Швейцарец Стэн Вавринка после победы над словенцем Альяжем Бедене в стартовом матче St. Petersburg Open поделился ожиданиями от предстоящей встречи с россиянином Кареном Хачановым в рамках второго круга турнира.

«Карен — молодый игрок. Он здорово прогрессирует в последнее время, плюс он будет играть дома. Он провёл отличный поединок на US Open, очень хорошо там выступил, поэтому я ожидаю трудного матча. Он отличный парень, мы знакомы с ним. Будет интересная встреча. Я надеюсь, что матч принесёт мне удовольствие», — передаёт слова Вавринки корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Поединок между Вавринкой и Хачановым состоится в Санкт-Петербурге 19 сентября. Действующим победителем St. Petersburg Open является босниец Дамир Джумхур.

Вавринка обыграл Бедене на старте St. Petersburg Open и встретится с Хачановым