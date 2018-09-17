Когда Мария Шарапова вернётся в теннис?

Читатели «Чемпионата» имеют возможность выразить мнение о решении российской теннисистки Марии Шараповой досрочно завершить нынешний сезон.

Предлагаем принять участие в голосовании и ответить на вопрос: когда Мария Шарапова вернётся в теннис?

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.

Ранее корреспондент The New York Times Бен Ротенберг заявил, что Шарапова не примет участия в турнирах в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы отдохнуть и набраться сил. Сообщается, что пятикратная победительница турниров «Большого шлема» вернётся на корт в начале 2019 года на турнире в Шэньчжэне. Эту информацию также подтвердил директор женского турнира «ВТБ Кубок Кремля» Алексей Селиваненко.

До свиданья, наша Маша! Шарапова уходит, чтобы вернуться? Россиянка досрочно завершила сезон и не сыграет в Москве на Кубке Кремля. В чём же дело? Травмы, усталость или бойфренд?

Журналист New York Times: Шарапова досрочно завершила сезон