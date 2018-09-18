Тарпищев: Шарапова решила сосредоточиться на своём здоровье

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подтвердил, что российская спортсменка Мария Шарапова приняла решение досрочно завершить текущий сезон и пропустит турнир «ВТБ Кубок Кремля» в Москве.



«С Шараповой ситуация была 50 на 50, но в итоге, посовещавшись с врачами, она приняла решение завершить сезон досрочно и сосредоточиться на здоровье, чтобы следующий сезон начать в оптимальной форме. Но не исключено, что она просто так приедет в Москву — она собиралась. Теперь уже как почётный гость», — цитирует Тарпищева ТАСС.



В нынешнем сезоне Шарапова приняла участие в 11 турнирах, в том числе в четырёх ТБШ. Лучшим результатом 31-летней россиянки в 2018 году стал выход в полуфинал соревнований в Шеньчжене и Риме.

До свиданья, наша Маша! Шарапова уходит, чтобы вернуться? Россиянка досрочно завершила сезон и не сыграет в Москве на Кубке Кремля. В чём же дело? Травмы, усталость или бойфренд?

Когда Мария Шарапова вернётся в теннис?