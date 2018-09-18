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Рублёв: приехал на турнир в Санкт-Петербург с очень хорошими чувствами

Рублёв: приехал на турнир в Санкт-Петербург с очень хорошими чувствами
Теннис / ATP

Россиянин Андрей Рублёв накануне своего старта на St. Petersburg Open-2018 отметил, что этот турнир является одним из его любимых в зале.

В первом круге соревнований Рублёв сыграет сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа.

«Приехал на турнир с очень хорошими чувствами, поскольку он проходит в Санкт-Петербурге. Я очень скучаю по России, мало здесь бываю. St. Petersburg Open – один из любимых турниров в зале, если не сказать – любимый. Потому что здесь всё очень качественно сделано. Город, конечно, очень красивый. В прошлом году из-за плотного расписания мне не удалось приехать, из-за чего я очень расстроился.

Игра с Шаповаловым в парном разряде? Мы с ним достаточно хорошо общаемся и дружим. На US Open и St. Petersburg Open предложил сыграть я, и Денис сразу согласился», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.

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