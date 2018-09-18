Миша Зверев не смог преодолеть первый круг турнира в Метце

Немецкий теннисист Миша Зверев потерпел поражение на старте турнира в Метце с призовым фондом $ 501 тыс., который завершится 23 сентября.

63-я ракетка мира в трёх сетах уступил своему соотечественнику Яннику Мадену — 5:7, 6:4, 1:6. Матч продолжался 2 часа и 10 минут.

31-летний теннисист записал в свой актив 9 эйсов, также он допустил 5 ошибок при подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. Его соперник один раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и сделал 4 брейка.

Во втором круге Мадену достанется в соперники победитель французского противостояния Кентен Алис — Бенуа Пэр.

Метц. Мужчины. Первый круг

Максимильян Мартерер (Германия) — Ричардас Беранкис (Литва) — 6:7 (1:7), 7:6 (7:1), 4:6