Южный – о завершении карьеры: не хочу, чтобы дети жили моей жизнью

Россиянин Михаил Южный прокомментировал своё скорое завершение профессиональной карьеры. Турнир в Санкт-Петербурге станет для экс восьмой ракетки мира последним в его карьере.



«Могу сказать, что за моими плечами отличная карьера. Никогда бы не подумал, что смогу играть до 2018 году, причём на высоком уровне. Я был одним из первых среди ребят своего возраста, кому удалось войти в топ-100 мирового рейтинга, и уже тогда мой уровень был высок. Вероятно, я профессионально относился к делу, ведь моя карьера получилась затяжной.



В этом сезоне у меня не было хороших результатов, не было много побед. Тем не менее я продолжал тренировки, чувствовал, что могу играть и показывать результаты. Однако после «Ролан Гаррос» у меня было слишком много «близких» матчей, которые я проиграл. Пять сетов, четыре сета или тай-брейк в решающей партии – я не мог играть стабильно даже на протяжении отдельно взятого матча. Это было сложно.



С другой стороны, моя голова полна других забот – дети, семья. Я не хочу, чтобы дети прожили мою жизнь. Думаю, мне давно пора начать жизнь своих детей», – цитирует 36-го теннисиста официальный сайт ATP.

В первом раунде St. Petersburg Open Михаил сыграет с боснийцем Мирзой Башичем.