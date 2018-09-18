А. Радваньска и Се Шувэй вышли во второй круг в Сеуле, Ван Эйтванк выбыла

Польская теннисистка Агнешка Радваньска вышла во второй круг турнира в Сеуле (Южная Корея), в двух партиях обыграв представительницу США Бетани Маттек-Сэндс со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

Агнешка совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Радваньска поспорит с победительницей поединка Ирина Бегу (Румыния, 7) — Мона Бартель (Германия, Q).

Сеул. Женщины. Первый круг

Айла Томлянович (Австралия) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, 5) — 3:6, 7:5, 7:5.

Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 6) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария, Q) — 2:6, 6:1, 7:6 (7:0).

Турнир в Сеуле завершится 23 сентября.