А. Радваньска и Се Шувэй вышли во второй круг в Сеуле, Ван Эйтванк выбыла

Польская теннисистка Агнешка Радваньска вышла во второй круг турнира в Сеуле (Южная Корея), в двух партиях обыграв представительницу США Бетани Маттек-Сэндс со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.
Агнешка совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований Радваньска поспорит с победительницей поединка Ирина Бегу (Румыния, 7) — Мона Бартель (Германия, Q).
Сеул. Женщины. Первый круг
Айла Томлянович (Австралия) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, 5) — 3:6, 7:5, 7:5.
Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 6) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария, Q) — 2:6, 6:1, 7:6 (7:0).
Турнир в Сеуле завершится 23 сентября.
18 сентября 2018 года, вторник. 07:30 МСК
Сеул. 1-й круг
Матч окончен
Бетани Маттек-Сэндс
4:6
5:7
Агнешка Радваньска
60
18 сентября 2018 года, вторник. 07:30 МСК
Сеул. 1-й круг
Матч окончен
Айла Томлянович
53
3:6
7:5
7:5
Элисон Ван Эйтванк
51
18 сентября 2018 года, вторник. 08:05 МСК
Сеул. 1-й круг
Матч окончен
Хиль Белен Тайхман
6:2
1:6
0
6:7
7
Се Шувэй
29
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