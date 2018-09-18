Чесноков: агент Шараповой намекнул, что Маша может завершить карьеру в 2019 году

Известный российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал решение россиянки Марии Шараповой досрочно завершить сезон.

«Слышал, что агент Маши Макс Айзенбад непрозрачно намекнул: Шарапова может закончить карьеру после следующего сезона. Собственно, поэтому она пропустит концовку нынешнего. Думаю, если Маша не сыграет на оставшихся турнирах текущего года, значит, у неё вновь возникли некие проблемы со здоровьем. А мы знаем, что она долго мучилась с плечом. Если бы всё было в порядке, она не стала бы сниматься, ведь Шарапова до сих пор любит теннис и с удовольствием выходит на корт. Болельщики тоже относятся к ней с большой симпатией, несмотря на историю с мельдонием. А если Мария не играет, значит, у неё что-то болит. Печалиться точно не стоит. Вспомните, как Роджер Федерер выиграл Australian Open после полугодичной паузы.

Полуторагодичная дисквалификация не могла не сказаться на её игре. Многие теннисисты после такого просто бы завершили карьеру. А нынешние результаты Марии — не самые удачные для неё. Да, она вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», но уступила там без шансов Мугурусе. К тому же матч с Сереной Уильямс тогда не состоялся. Из-за этого у Маши сбился игровой ритм. То же случилось на Уимблдоне, когда она несколько дней ждала выхода на корт", — цитирует Чеснокова «RT на русском».

Чесноков также предположил, что Шарапова может начать задумываться о создании семьи.

«Думаю, каждая теннисистка в любой момент готова создать семью. Вспомните Викторию Азаренко. Когда белоруска забеременела, она находилась в топе, а теперь возвращение на корт даётся ей очень непросто. Вдобавок Виктория судилась с отцом ребёнка. Подобные события не могут не сказаться на карьере. Но есть пример Серены, которая, родив дочь, умудрилась дважды добраться до финалов турниров «Большого шлема». Это по-настоящему феерический результат. А ведь ей уже 36 лет! Серена — потрясающий атлет, хотя вокруг неё ходит немало сомнительных историй с терапевтическими исключениями», — добавил Чесноков.