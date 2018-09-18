Чжэн Сайсай с победы стартовала на турнире в Гуанчжоу

Китайская теннисистка Чжэн Сайсай, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под восьмым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв свою соотечественницу Ханьюй Го, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.

Чжэн Сайсай дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гуанчжоу Чжэн Сайсай поспорит с представительницей Франции Фионой Ферро.

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября. Действующей победительницей турнира в Гуанчжоу является китаянка Чжан Шуай.