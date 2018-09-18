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Кифер: каждый раз, видя Южного, я спрашиваю: «Ты что, до сих пор играешь?»

Кифер: каждый раз, видя Южного, я спрашиваю: «Ты что, до сих пор играешь?»
Теннис / ATP

Экс четвёртая ракетка мира из Германии Николас Кифер прокомментировал скорое завершение профессиональной карьеры россиянином Михаилом Южным.

«Каждый раз, когда я вижу Михаила, я спрашиваю: «Ты до сих пор здесь? Ты всё ещё играешь?» Он отвечает: «Да, я люблю теннис, и это здорово». Как вы видите, он не только по сей еднь остаётся конкурентоспособным теннисистом, но и любит своё дело, свой вид спорта и наслаждается этим», – цитирует Кифера официальный сайт ATP.

Продолжающийся St. Petersbourg Open станет последним в карьере 36-летнего россиянина. Экс восьмая ракетка мира стартует на турнире матчем против боснийца Мирзы Башича.

Михаил Южный занимает второе место среди российских теннисистов по количеству побед в ATP туре. При 498 победах у Южного 415 поражений. На 109 побед больше у Евгения Кафельникова.

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