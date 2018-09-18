Азаренко победила Нару и сыграет с Барти во втором круге турнира в Токио

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Токио (Япония), вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Японии Куруми Нару (WC) со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Бывшая первая ракетка мира совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 21 брейк-пойнта. На счету Куруми 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Азаренко поспорит с представительницей Австралии Эшли Барти (7), которая стартовала с победы над американкой Коко Вандевей со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Действующей победительницей соревнований в Токио является датчанка Каролина Возняцки. Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября.