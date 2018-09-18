Джумхур начал защиту титула в Санкт-Петербурге победой над Мидлером

Боснийский теннисист Дамир Джумхур (6) уверенно стартовал на St. Petersburg Open, в двух партиях обыграв австрийца Лукаса Мидлера – 7:5, 6:3. На старте первой партии босниец уступал 0:3 с двумя брейками.
Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. На счету Джумхура 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9 возможных. Его соперник отметился 2 эйсами и реализацией 3 брейк-пойнтов из 8. Двойных ошибок Мидлер не допустил.
Следующим соперником Джумхура станет победитель пары Илья Ивашко (Беларусь) – Гидо Пелья (Аргентина). Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 23 сентября.
Напомним, по итогам выступлений на St. Petersburg Open профессиональную карьеру завершит россиянин Михаил Южный.
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