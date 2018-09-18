Соперницей Кузнецовой во втором круге турнира в Гуанчжоу будет Ван Цян

Китайская теннисистка Ван Цян, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под третьим номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу США Николь Гиббз со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 58 минут.

Китаянка 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гуанчжоу Ван Цян поспорит с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой (WC). Уроженка Санкт-Петербурга в первом круге одолела представительницу Индии Карман Танди (Q) со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября.