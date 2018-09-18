Хрбаты: потенциал Сафина был безграничным – он мог выполнить любой удар

Экс 12-я ракетка мира словак Доминик Хрбаты прокомментировал игру россиянина Марата Сафина.



«Сафин всегда демонстрировал игру, которая отличалась от других. У него были быстрые и мощные руки, а сам он всегда находился в расслабленном состоянии.



Когда находишься по другую сторону сетки, кажется, что Марат способен выполнить абсолютно любой удар – его потенциал был безграничным. В каждом эпизоде нужно было быть готовым ко всем вариантам развития событий.



Ещё его очень любила публика за эмоциональность. Он мог быть взбешён, мог выиграть и быть по-настоящему счастливым», – цитирует Хрбаты в своей книге знаменитый спортивный комментатор и журналист Скуп Малиновски.

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