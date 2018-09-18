Азаренко — о победе над Нарой: получилось немного сложнее, чем должно было

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Токио (Япония), прокомментировала свою победу в первом круге над представительницей Японии Куруми Нарой со счётом 6:4, 7:5.

«Получилось немного сложнее, чем должно было. У меня было так много возможностей закончить матч в свою пользу раньше. Но Куруми — настоящий боец. Она отчаянно сражалась и доставала много мячей. Победа остаётся победой. Я рада, что смогла выиграть», — приводит слова Азаренко официальный сайт WTA-тура.

За выход в четвертьфинал соревнований Азаренко поспорит с представительницей Австралии Эшли Барти. Действующей победительницей соревнований в Токио является датчанка Каролина Возняцки.