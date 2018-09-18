Джумхур: если я играю без эмоций, мой теннис не так хорош

Боснийский теннисист Дамир Джумхур, обыгравший на старте St. Petersburg Open австрийца Лукаса Мидлера со счётом 7:5, 6:3, рассказал об эмоциях, которые проявляет на корте.

«В этом году я пытался играть, не поддаваясь эмоциям, не становясь таким нервным. Но без эмоций мой теннис был не так хорош. Наверное, я просто такой человек, и нужно это принять. Главное — извлекать позитив и стараться направлять эмоции в нужное русло», — передаёт слова Джумхура корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Дамир также поделился впечатлениями от возвращения в Россию. В 2017 году он выиграл турнир в Санкт-Петербурге и «ВТБ Кубок Кремля».

«Если судить по прошлому году, то можно сказать, что Россия — счастливая страна для меня. Приехав в Санкт-Петербург, я почувствовал себя особенным образом. Мне нравится город и турнир. Это один из моих любимых турниров вне зависимости от результатов. Приятно возвращаться туда, где ты выиграл свой первый титул. Это особое чувство», — сказал Джумхур.