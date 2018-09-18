Басилашвили обыграл де Шеппера на старте турнира в Метце

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили (5) в двух партиях одолел представителя Франции Кенни де Шеппера в матче первого раунда соревнований в Метце – 6:2, 7:6 (7:0).



Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут. На счету победителя 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4 имевшихся. Его соперник отметился 6 эйсами и не совершил двойных ошибок. Шансов взять подачу соперника де Шеппер не имел.



Следующим соперником пятой ракетки соревнований станет победитель пары Бернард Томич (Австралия) – Уго Умбер (Франция). Турнир продлится до 23 сентября.

Действующим победителем соревнований, также именуемых Open de Moselle, является теннисист из Германии Петер Гоёвчик.