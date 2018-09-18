Ван Яфань вышла во второй круг турнира в Гуанчжоу, где сыграет с Петкович

Китайская теннисистка Ван Яфань вышла во второй круг турнира в Гуанчжоу (Китай), в двух партиях обыграв свою соотечественницу Чжу Линь, попавшую в состав участниц основной сетки в статусе «лаки-лузера», со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.

Ван Яфань дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гуанчжоу Ван Яфань поспорит с представительницей Германии Андреа Петкович, которая в первом круге одолела австралийку Лизетт Кабреру (Q) со счётом 1:6, 6:3, 6:3.

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября.