Джарри – запасной команды Мира на Кубке Лэйвера

Чилиец Николас Джарри стал запасным в команде Мира на грядущем Кубке Лэйвера, сообщает издание «Tennis World USA». 22-летний теннисист может занять место одного из травмировавшихся теннисистов.



За команде Мира на грядущих соревнованиях сыграют Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина), Кевин Андерсон (ЮАР), Джон Иснер (США), Диего Шварцман (Аргентина), Джек Сок (США), Ник Кирьос (Австралия).

Команду Европы представят Роджер Федерер (Швейцария), Александр Зверев (Германия), Григор Димитров (Болгария), Новак Джокович (Сербия), Давид Гоффер (Бельгия), Кайл Эдмунд (Великобритания).

Кубок Лэйвера—2018 пройдёт с 21 по 23 сентября в Чикаго. Первым чемпионом турнира стала команда Европы, капитаном которой был Бьорн Борг. В её составе выступали Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Александр Зверев, Марин Чилич, Доминик Тим и Томаш Бердых.

Федерер: сделаю всё, чтобы на Кубке Лэйвера—2019 сыграла «Большая четвёрка»