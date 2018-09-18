Елгин и Истомин обыграли Габашвили и Карловского на старте St. Petersburg Open

Россиянин Махаил Елгин и узбек Денис Истомин на старте парного турнира в Санкт-Петербурге в двух партиях обыграли российскую пару Теймураз Габашвили / Евгений Карловский – 6:3, 6:3.



Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. На счету победителей 4 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6 возможных. Габашвили и Карловский выполнили 1 эйс, допустили 1 двойную ошибку и не сумели реализовать ни одного брейк-пойнта из 5 имевшихся у них.



Следующими соперниками Елгина и Истомина станут победители пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) / Андре Бегеманн (Германия) – Орасио Себальос (Аргентина, 2) / Хулио Перальта (Чили, 2).

Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 23 сентября.