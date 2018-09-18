Берреттини прошёл Гарсию-Лопеса в первом круге St. Petersburg Open

Итальянец Маттео Берреттини успешно стартовал на турнире St. Petersburg Open, обыграв в матче первого круга испанца Гильермо Гарсию-Лопеса — 7:6 (7:5), 2:6, 6:3.
Спортсмены провели на корте ровно два часа. За это время Берреттини записал в свой актив 16 эйсов, он допустил 3 ошибки на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт. Его соперник 8 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и сделал 2 брейка из 3 возможных. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.
За выход в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге Берреттини поборется с победителем пары Денис Шаповалов (Канада) — Адриан Менендес-Масейрас (Испания).
St. Petersburg Open завершится 23 сентября. Действующим победителем турнира является босниец Дамир Джумхур.
Южный завершает карьеру игрока. Как прошла жеребьёвка St. Petersburg Open
Южный хочет отсрочить проводы, Вавринка рад, что набирает от матча к матчу. Турнир в городе на Неве вот-вот начнётся.