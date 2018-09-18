Берреттини прошёл Гарсию-Лопеса в первом круге St. Petersburg Open

Итальянец Маттео Берреттини успешно стартовал на турнире St. Petersburg Open, обыграв в матче первого круга испанца Гильермо Гарсию-Лопеса — 7:6 (7:5), 2:6, 6:3.

Спортсмены провели на корте ровно два часа. За это время Берреттини записал в свой актив 16 эйсов, он допустил 3 ошибки на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт. Его соперник 8 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и сделал 2 брейка из 3 возможных. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

За выход в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге Берреттини поборется с победителем пары Денис Шаповалов (Канада) — Адриан Менендес-Масейрас (Испания).

St. Petersburg Open завершится 23 сентября. Действующим победителем турнира является босниец Дамир Джумхур.