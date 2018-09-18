Медведев: боялся, что свадьба помешает мне удачно выступить в Кубке Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как сделал предложение своей супруге Дарье. По словам 22-летнего спортсмена, ему удалось удачно совместить свадьбу и выступление за сборную России в Кубке Дэвиса.

«Я сделал предложение Дарье до поездки в Америку, перед тем как полететь в Вашингтон. Там выдалась очень хорошая серия, наверное, лучшая в моей карьере, поэтому я решил, что всё сделал правильно.

Кубок Дэвиса очень удобно проходил в Москве. Мы знали все даты заранее. Так как в Москве бываю не часто, сделать свадьбу в эти даты было удобнее всего. Ничего не помешало мне сыграть на Кубке Дэвиса.

Я сам очень боялся, что свадьба помешает удачно выступить, но в итоге провёл два весьма хороших матча. Я очень рад, что смог помочь команде", — приводит слова Медведева пресс-служба турнира St. Petersburg Open.

На турнире в Санкт-Петербурге Медведев сегодня, 18 сентября, проведёт свой стартовый матч с португальцем Жоау Соузой.

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