Южный рассказал, чем займётся после завершения карьеры

36-летний российский теннисист Михаил Южный, для которого турнир St. Petersburg Open станет последним в карьере, поделился своими планами на будущее.

«Жизнь есть, и она очень интересная. Этап карьеры у меня практически завершился. Мне всего 36 лет. Не то чтобы новая жизнь начинается, просто есть новые интересы.

С 2010 года я сотрудничаю с теннисной школой в Новокузнецке, это первый теннисный центр в городе. Так получилось, что я стоял у его истоков и все дети, которые приходили туда, уже играют на хорошем уровне. Сейчас мы перейдём на более профессиональную работу.

Есть ещё один детский проект, который сейчас начинаем реализовывать, – это профилактика травм. Он направлен на все виды детского спорта. Мы знаем, как много спортсменов не могут заиграть на высоком уровне только из-за состояния здоровья. К сожалению, с этим многие сталкиваются, когда уже поздно что-то исправить. Я отталкиваюсь от своего опыта — лично у меня возникла такая необходимость в 2005 году, и методика, по которой я занимался, помогла мне играть до 36 лет без травм. Такой проект поможет протестировать ребёнка, найти слабые места в его организме, понять, что необходимо сделать, чтобы помочь ему заиграть. Так что жизнь после тенниса есть, и она очень интересная", — цитирует Южного пресс-служба турнира.

В первом круге St. Petersburg Open Южный сыграет с боснийцем Мирзой Башичем.

Южный – о завершении карьеры: не хочу, чтобы дети жили моей жизнью