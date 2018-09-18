Медведев: мне было плохо с утра, но рад, что смог довольно легко победить

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над португальцем Жоау Соузой в первом круге турнира St. Petersburg Open — 6:4, 6:1.

«Возможно, на сегодняшнюю победу и повлияло решающее очко в последнем матче на Кубке Дэвиса. Но я чувствовал себя не очень хорошо во время матча, плохо было с утра, может, съел что-то не то, может, ещё что. Тяжело было играть, поэтому рад, что выиграл довольно-таки легко. Очень сильный соперник. Хотел бы поблагодарить всех, кто был на матче.



Могут ли болельщики рассчитывать, что мы с Кареном Хачановым или хотя бы один из нас дойдёт до финала? Не знаю, в одной мы с ним части сетки или разных. Сейчас мы два лучших теннисиста в России. Андрей Рублёв, конечно, может очень хорошо играть, но у него что-то в последнее время не складывается, у него была травма. Надеюсь, он вернётся на прежний уровень. Надеюсь, мы сможем показать с Кареном хороший теннис, а если у нас получится это сделать, то у нас будут все шансы выйти в финал», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

За выход в четвертьфинал соревнований Медведев, посеянный под восьмым номером, поборется с победителем пары Михаил Кукушкин (Казахстан) — Денис Истомин (Узбекистан).