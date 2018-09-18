Сальто от чирлидерши и поражение Рублёва – в фоторепортаже с St. Petersburg Open

18 сентября в Санкт-Петербурге на корте «Сибур-Арены» состоялись матчи турнира St. Petersburg Open. Россиянин Андрей Рублёв завершил выступления на турнире в Санкт-Петербурге, уступив на старте соревнований немцу Ян-Леннарду Штруффу — 4:6, 6:7 (6:8). В другой встрече дня российский теннисист Даниил Медведев преодолел первый раунд турнира в Санкт-Петербурге, победив в двух сетах португальца Жоау Соузу со счётом 6:4, 6:1. Наконец, боснийский теннисист Дамир Джумхур (6) уверенно стартовал на St. Petersburg Open, в двух партиях обыграв австрийца Лукаса Мидлера – 7:5, 6:3. На старте первой партии босниец уступал — 0:3 с двумя брейками.

Фоторепортаж с турнира St. Petersburg Open подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Александром Сафоновым.