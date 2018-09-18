Медведев — о реформе Кубка Дэвиса: поддерживаю нововведения, будет интересно

Российский теннисист Даниил Медведев выразил мнение относительно нового формата Кубка Дэвиса.

Сборной России, которая попала в число несеяных, в 2019 году предстоит принять участие в квалификации Мировой группы. Матчи пройдут 1–2 февраля. Ранее российская команда благодаря решающей победе Медведева обыграла Беларусь — 3-2 и сохранила прописку в 1-й группе КД.

«Мы знали об этом до матча, если проиграем, нам придётся играть со Словакией. Этого никому не хотелось. Многие выступают против обновлённого формата Кубка Дэвиса. Я его поддерживаю. Мне кажется, будет интересно, будет больше призовых. Все говорят, что теряется атмосфера домашних матчей, но я поддерживаю эти нововведения», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Cборная России сыграет в квалификации реформированной Мировой группы КД-2019