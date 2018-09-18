Рублёв и Шаповалов не вышли во второй круг St. Petersburg Open в парном разряде

В стартовом матче парного турнира в Санкт-Петербурге россиянин Андрей Рублёв и канадец Денис Шаповалов уступили итальянскому дуэту Маттео Берреттини/Фабио Фоньини со счётом 6:2, 2:6, 5:10.
Встреча продолжалась 59 минут. Рублёв и Шаповалов записали в свой актив 1 подачу навылет и 2 брейка и допустили 2 ошибки на подаче. Их соперники не выполнили ни одного эйса, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 5.
В следующей игре Берреттини и Фоньини сразятся с либо с Домиником Инглотом (Великобритания) и Франко Скугором (Хорватия), либо с Леандером Паесом (Индия) и Мигелем-Анхелем Рейес-Варелой (Мексика).
Ранее Рублёв в одиночном разряде проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу — 4:6, 6:7 (6:8).
St. Petersburg Open завершится 23 сентября.
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