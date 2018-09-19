Рублёв: с удовольствием сыграю в паре с Шаповаловым ещё в каком-нибудь турнире

Российский теннисист Андрей Рублёв остался доволен своей игрой в дуэте с канадцем Денисом Шаповаловым, несмотря на поражение в парном турнире St. Petersburg Open от итальянцев Маттео Берреттини и Фабио Фоньини со счётом 6:2, 2:6, 5:10.

«Мы играли очень хорошо. Возможно, сказалось то, что мы первый раз выступали вместе. Я боялся подвести и неуверенно действовал, что иногда приводило к глупым ошибкам. Но в целом я считаю, что мы выглядели намного лучше соперника. Если бы было чуть больше слаженности и уверенности, особенно у меня, то мы могли бы выиграть.



Я бы с удовольствием сыграл с Шаповаловым ещё в каком-нибудь турнире. Надеюсь, всё сложится. Как решили заявиться в Санкт-Петербург? Это была обоюдная договорённость. Ещё в начале года его тренер спрашивал, на каких турнирах мы можем сыграть. В середине сезона я об этом вспомнил и написал, в каких соревнованиях можем принять участие. Вот так и решили», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Рублёв и Шаповалов не вышли во второй круг St. Petersburg Open в парном разряде