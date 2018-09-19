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Гоёвчик удачно начал защиту титула на турнире в Метце

Гоёвчик удачно начал защиту титула на турнире в Метце
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Петер Гоёвчик успешно стартовал на соревнованиях во французском Метце с призовым фондом $ 501 тыс.

29-летний спортсмен одержал волевую победу над французом Жо-Вильфридом Цонгой со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час 46 минут. За это время Гоёвчик сделал 17 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. Цонга 17 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не совершил ни одного брейка.

Во втором круге Open de Moselle Гоёвчик сразится с японцем Кеем Нисикори, посеянным под первым номером.

Гоёвчик является действующим чемпионом турнира в Метце. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований категории ATP 250 он обыграл француза Лука Пуи – 7:5, 6:2.

Метц. Мужчины. Первый круг
Хауме Мунар (Испания) — Маттиас Бахингер (Германия) — 4:6, 4:6.
Раду Албот (Молдова) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:3, 6:4.

18 сентября 2018 года, вторник. 19:10 МСК
Метц. 1-й круг
Матч окончен
Петер Гоёвчик
Петер Гоёвчик
45
Германия
   5
6:7
7   
6:3
6:4
Жо-Вильфрид Цонга
Жо-Вильфрид Цонга
71
Франция
18 сентября 2018 года, вторник. 18:00 МСК
Метц. 1-й круг
Матч окончен
Хауме Мунар
Хауме Мунар
82
Испания
4:6
4:6
 
Маттиас Бахингер
Маттиас Бахингер
166
Германия
18 сентября 2018 года, вторник. 21:20 МСК
Метц. 1-й круг
Матч окончен
Раду Албот
Раду Албот
107
Молдавия
6:3
6:4
 
Пьер-Юг Эрбер
Пьер-Юг Эрбер
68
Франция
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