Гоёвчик удачно начал защиту титула на турнире в Метце

Немецкий теннисист Петер Гоёвчик успешно стартовал на соревнованиях во французском Метце с призовым фондом $ 501 тыс.

29-летний спортсмен одержал волевую победу над французом Жо-Вильфридом Цонгой со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час 46 минут. За это время Гоёвчик сделал 17 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. Цонга 17 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не совершил ни одного брейка.

Во втором круге Open de Moselle Гоёвчик сразится с японцем Кеем Нисикори, посеянным под первым номером.

Гоёвчик является действующим чемпионом турнира в Метце. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований категории ATP 250 он обыграл француза Лука Пуи – 7:5, 6:2.

Метц. Мужчины. Первый круг

Хауме Мунар (Испания) — Маттиас Бахингер (Германия) — 4:6, 4:6.

Раду Албот (Молдова) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:3, 6:4.